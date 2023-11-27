Jefri Nichol Jadi Tulang Punggung Keluarga Sejak Usianya 17 Tahun

JAKARTA - Jefri Nichol diketahui sudah berkarier di dunia hiburan sejak 2013. Menariknya, selama tujuh tahun belakangan ini, rupanya remaja 24 tahun itu sudah menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh bintang film Sri Asih itu saat berbincang bersama Maia Estianty di akun YouTube Maia ALELDUL TV. Bahkan, ia pun mengaku harus membiayai kurang lebih empat orang anggota keluarganya di rumah.

"Ada nyokap, adik aku tiga di rumah (yang harus ditanggung)," ujar Jefri Nichol.

"Satu, Jessi, adik kandung aku. Dua, Nayla dan Zahra, adik sepupu aku tinggal bareng aku. Sama dua teman aku, tinggal di rumah juga," sambungnya.