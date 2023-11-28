Jefri Nichol Ungkap Faktor Kekalahannya di Pertandingan Tinju Lawan El Rumi

JAKARTA - Jefri Nichol tumbang setelah menjalani pertandingan tinju berhadapan dengan El Rumi beberapa waktu lalu. Jefri harus mengakui kekalahannya di ronde keempat karena faktor fisiknya yang lebih lemah dari El.

"Emang aku habis napasnya di ronde keempat, pertama itu karena powernya udah di keluarin, kedua aku kan perokok jadi sempat habis napasnya. Tapi aku berhenti ngerokok dulu dua minggu sebelum tanding," kata Jefri Nichol dikutip dari akun YouTube Maia ALELDUL TV.

Lebih lanjut, Jefri sendiri mengaku sempat kesulitan menghadapi El Rumi yang punya postur tubuh lebih besar darinya.