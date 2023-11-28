Once Mekel Sebarkan Nasionalisme Lewat Festival Kebangsaan

JAKARTA - Once Mekel bersama dengan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (Pappri) menggelar Konser Festival Kebangsaan di Kampus Unila, Lampung. Konser ini dihelat sebagai perayaan Hari Pahlawan beberapa waktu lalu.

Once Mekel, pengurus DPP Pappri menjelaskan kolaborasi dan sinergi antara perguruan tinggi dan pelaku musik sangat diperlukan untuk menjawab tantangan nasionalisme di kalangan generasi Z. Dia menggarisbawahi pentingnya dialog lintas generasi melalui musik dengan tema Musik Merajut Jiwa. Acara ini juga didukung gerakan kebangsaan Akar Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan rasa bangga pada tanah air Indonesia.

"Sama seperti setiap seni lainnya, musik mempertajam rasa dan naluri manusia thd kenyataan yang ada. Dalam berbangsa, musik membuat jiwa kita tergerak ke dalam kepedulian utk meneruskan perjuangan untuk mempertahan dan menyatukan bangsa ini. Meningkatkan seluruh potensi manusia Indonesia utk bisa kreatif adaptif dan mandiri,” ujar Once yang juga nyaleg dengan dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negri.

Festival Kebangsaan akan menghadirkan tiga kegiatan utama. Pertama, Dialog Kebangsaan dengan tema "Musik dalam Gerakan Kebangsaan," yang akan melibatkan narasumber seperti Sujiwo Tejo, Alffy Rev, Novia Bachmid, Once Mekel, dan Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Dialog ini akan dipandu Dr. Al Zastrouw di Gedung Serbaguna Unila pukul 10.00 hingga 12.00 WIB.

Kegiatan kedua, Pop Art Market Activity, yakni pameran kewirausahaan mahasiswa dan ekspresi kreativitas karya mahasiswa di area lapangan sepak bola kampus Unila, yang akan dimulai pukul 09.00 sampai 17.30 WIB. Kegiatan selanjutnya, Konser Kebangsaan, “Musik Merajut Jiwa", akan menyuguhkan penampilan Alffy Rev, Once Mekel, Band, Ki Ageng Ganjur, Dwiki Dharmawan, Novia Bachmid, dan Dewa Budjana, di lapangan sepak bola kampus Unila pukul 19.00 hingga 22.00 WIB.

