Alasan Once Mekel Ogah Nyanyikan Lagu Munajat Cinta untuk Dewa 19

JAKARTA - Ahmad Dhani sempat menulis sebuah lagu berjudul Munajat Cinta. Awalnya, lagu tersebut dibuat untuk dibawakan oleh Once Mekel, saat ia masih bergabung dengan Dewa 19.

Akan tetapi, lagu Munajat Cinta batal dibawakan oleh Dewa 19 lantaran penolakan dari Once. Sampai akhirnya, Dhani pun memilih untuk merilis Munajat Cinta bersama band miliknya The Rock di 2007.

Saat ditanya soal alasan Once menolak lagu tersebut, Dhani mengatakan bahwa pria 53 tahun itu menilai bahwa Munajat Cinta terlalu cemen.

"Ini saya pernah nawarin Once lagu Munajat Cinta buat Dewa 19, dia enggak mau. 'Cemen nih lagu', katanya," ujar Dhani pada Juni 2022.

"Jadi Dewa ada standar sendiri lah. Artinya menurut Once lagu Munajat Cinta bukan standar Dewa, saya enggak ada masalah," lanjutnya.

Meski ditolak, Dhani pun mengaku tak kecewa. Pasalnya, ia sangat yakin bahwa lagu ciptaannya itu akan meledak di pasaran.

Benar saja, usai dirilis, Munajat Cinta memang cukup laku dipasaran.