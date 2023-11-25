Maia Estianty Minta Klarifikasi Jefri Nichol, Sebut El Rumi Anak Mami

JAKARTA - Maia Estianty meminta klarifikasi secara langsung oleh Jefri Nichol terkait cibirannya terhadap El Rumi menjelang pertandingan tinju Superstar Knockout beberapa waktu lalu.

Pasalnya, Jefri Nichol sering menyebut El Rumi dengan panggilan Anak Mami. Maia Estianty mengaku tidak terima dengan sebutan Jefri Nichol kepada anaknya itu.

Dia ingin mendengar langsung alasan bintang film Jakarta vs Everybody tersebut terkait cibirannya terhadap El Rumi.

"Aku sedikit tidak terima dengan sebutan 'Anak Mami' dan aku mau minta klarifikasi dari dia langsung. Kenapa manggil (El Rumi) anak mami?" kata Maia Estianty di YouTube Maia ALELDUL TV, Sabtu (25/11/2023).