Pesan Ibunda Ashraf Sinclair untuk BCL yang akan Menikah dengan Tiko Aryawardhana

JAKARTA - Kabar pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana menuai pro dan kontra. Ada yang memberikan dukungan, namun ada juga yang merasa kecewa.

Bukan tanpa sebab, pasalnya penyanyi yang akrab disapa Unge itu sempat memberikan kode untuk tidak menikah lagi. Bahkan BCL sudah memesan kavling sebuah kuburan, sehingga ketika ia meninggal dunia nanti, ia ingin dikuburkan di samping makam almarhum Ashraf Sinclair.

Berbeda dari netizen, justru keluarga Ashraf Sinclair tampaknya sudah memberikan lampu hijau agar BCL menikah kembali. Tiko Aryawardhana juga terlihat sudah bertemu dengan keluarga Ashraf.

Menariknya di Hari Raya Idul Fitri Tiko sudah memakai seragam bersama dengan Bunga Citra Lestari dan Noah Sinclair.