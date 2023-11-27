Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Girl in the Basement: Kisah Seorang Gadis yang Disekap selama 24 Tahun

Nistya Widelia , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |18:20 WIB
Sinopsis Film <i>Girl in the Basement</i>: Kisah Seorang Gadis yang Disekap selama 24 Tahun
Sinopsis film Girl in the Basement. (Foto: iMDB)
A
A
A

JAKARTA - Film Girl in the Basement yang disutradarai Elisabeth Rohm, tayang perdana di bioskop, pada 27 Februari 2021. Film yang terinspirasi dari kisah nyata Elisabeth Fritzl ini diperankan oleh Stefanie Scott, Judd Nelson, dan Joely Fisher. 

Kisahnya tentang Sara (Stefanie Scott), perempuan 18 tahun yang punya keinginan sendiri akan masa depannya. Dia menolak sikap otoriter Don (Judd Nelson) sang ayah yang selalu melarangnya bergaul dan pergi keluar bersama teman-temannya. 

Hal tersebut membuat Sara menjadi anak yang suka melawan omongan ayahnya. Pada suatu malam, dia berencana kabur dari rumah bersama kekasihnya. Namun rencana itu buyar ketika Don mengurung putrinya di basement rumahnya. 

Pria itu kemudian meminta putrinya menulis surat untuk Reene (Joely Fisher) sang ibu. Dalam surat itu, Sara berpamitan karena akan meninggalkan kampung halamannya di Amstetten, Austria dan meminta untuk tidak mencarinya.

Sinopsis film Girl in the Basement. (Foto: iMDB)

Sara sebenarnya berkali-kali mencoba kabur dari basement tersebut. Namun usahanya selalu gagal dan membuat Don justru menghadiahinya dengan pukulan, bahkan menyetubuhi putrinya tersebut. 

Don menjadikan putrinya itu sebagai tempat pelampiasan nafsu bejatnya hingga Sara melahirkan empat anak untuk sang ayah. Berkali-kali melahirkan, tak sekalipun Sara dan anak-anaknya mendapat perawatan medis.

Halaman:
1 2
