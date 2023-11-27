Raih AMI Awards 2023, Aruma Dapat Apresiasi dari Menparekraf

JAKARTA - Aruma menjadi salah satu solois berbakat di industri musik Indonesia. Terbaru, Aruma berhasil menyabet Piala AMI Awards 2023 sebagai Pendatang Baru Terbaik.

Karena kiprah dan prestasi tersebut, Aruma dapat berbincang dengan Menparekraf Sandiaga Uno. Dalam kesempatan tersebut, Aruma mendapatkan pujian dari Sandiaga Uno.

“Jujur aku kaget banget pas tau kalo aku dapet kesempatan bertemu dengan Pak Sandiaga Uno, apalagi agendanya berhubungan dengan pencapaian AMI Awards. aku nervous banget, tapi pas tau ternyata tim dari sony music hampir semuanya hadir, termasuk Bang Munna selaku Presdir SMEI. Aku langsung tenang,” ujar Aruma.