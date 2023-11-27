Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Raih AMI Awards 2023, Aruma Dapat Apresiasi dari Menparekraf

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |02:05 WIB
Raih AMI Awards 2023, Aruma Dapat Apresiasi dari Menparekraf
Aruma berbincang dengan Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Aruma menjadi salah satu solois berbakat di industri musik Indonesia. Terbaru, Aruma berhasil menyabet Piala AMI Awards 2023 sebagai Pendatang Baru Terbaik.

Karena kiprah dan prestasi tersebut, Aruma dapat berbincang dengan Menparekraf Sandiaga Uno. Dalam kesempatan tersebut, Aruma mendapatkan pujian dari Sandiaga Uno.

“Jujur aku kaget banget pas tau kalo aku dapet kesempatan bertemu dengan Pak Sandiaga Uno, apalagi agendanya berhubungan dengan pencapaian AMI Awards. aku nervous banget, tapi pas tau ternyata tim dari sony music hampir semuanya hadir, termasuk Bang Munna selaku Presdir SMEI. Aku langsung tenang,” ujar Aruma.

Raih AMI Awards 2023, Aruma Dapat Apresiasi dari Menparekraf

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement