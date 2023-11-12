Cerita Aruma dan Jaz Hayat Dipercaya Tampil di Jazz Goes To Campus 2023

JAKARTA - Jazz Goes to Campus (JGTC) 2023 siap digelar pada 12 November 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Aruma dan Jaz Hayat dipercaya menjadi salah satu bintang tamu yang hadir untuk pecinta musik jazz tersebut.

Aruma bangga bisa dipercaya untuk tampil di JGTC. Ia tak menyangka bisa terlibat dalam event prestisius seperti JGTC.

“Aku senang banget bisa main di JGTC, ini kan acara yang cukup bergengsi di Indonesia. Karena setau aku lineupnya juga selalu keren-keren," ucap Aruma.

Senada dengan Aruma, Jaz Hayat juga antusias tampil di JGTC. Berkarier sejak 2016, baru 2023 Jaz bisa tampil di depan pecinta musik jazz.

Dalam penampilannya kali ini, Jaz membawakan 10 lagu dan satu lagu barunya, berjudul Bersamamu.

"Saya bawakan 10 lagu sama single baru. Ini pertama kali di JGTC, salah satu festival jazz terbesar, senang lah karena 2016 berkarya dan baru sekarang bisa mendapatkan kesempatan di sini. Seru, banget bisa tampil di sini dan enjoy aja," tutup Jaz