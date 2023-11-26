Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Hydome Town Diserang dalam Animasi BIMA S, Tonton di MNCTV Siang Ini

Andrean Pulungan , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |06:43 WIB
Hydome Town Diserang dalam Animasi BIMA S, Tonton di MNCTV Siang Ini
Animasi Bima S. (Foto: MNCTV)
JAKARTA - MNCTV akan menghangatkan hari Minggu Anda dengan serial animasi BIMA S. Serial bergenre action dan adventure ini, akan tayang pada pukul 12.00 WIB. 

Episode The First War yang akan tayang pada hari ini akan bercerita tentang ledakan beruntun yang terjadi di Hydome Town. Ternyata, Samson dan Claw telah menghancurkan akses utama menuju kota tersebut.

Ratusan Growler terlihat berlari ke arah suara ledakan. Sementara Bima, Xion, dan Verde turun tangan langsung menolong Roph dan tim keamanan Hydonia. Apakah ini akan menjadi akhir dari Hydome Town? 

Jangan ketinggalan menonton Episode The First War animasi BIMA S di MNCTV, pada 26 November 2023, pukul 12.00 WIB. 

