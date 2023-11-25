Israel Anggap Rakyat Palestina Teroris, Gigi Hadid Emosi

AMERIKA - Model Hollywood, Gigi Hadid kembali menyerukan kecaman pada Israel lantaran terus memborbardir Palestina dengan keji.

Kakak Bella Hadid ini mengungkapkan kerasahan dirinya pada Israel yang juga terus menganggap Palestina sebagai teroris.

Hal itu diungkap Gigi Hadid di Insta Story pribadinya. Gigi Hadid geram lantaran setiap masyarakat yang mendukung Palestina dianggap sebagai ujaran kebencian.

“Israel menganggap setiap orang Palestina sebagai ‘teroris’, setiap orang mendukung hak Palestina sebagai ‘antisemit’, dan setiap orang Yahudi yang menentang tindakan pemerintah sebagai ‘membenci diri sendiri’,” tulis Gigi Hadid, Sabtu (25/11/2023).

Ungkapan itu dibarengi dengan sebuah postingan wawancara seorang jurnalis dengan aktivis Palestina. Mereka membahas mengenai para wanita dan anak-anak Palestina yang dianggap sebagai teroris oleh Israel.

Hal itu membuat Gigi Hadid geram. Model 27 tahun ini bahkan menganggap Israel selalu benar dan selalu menganggap rakyat Palestina sebagai teroris.