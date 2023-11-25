Alasan Film Evil Dead Dilarang Tayang di Indonesia

JAKARTA - Alasan film Evil Dead dilarang tayang di Indonesia. Film bergenre supernatural-horror garapan sutradara Fede Álvarez ini dirilis Sony Pictures di bioskop global pada 5 April 2013.

Kala itu, film ini terbilang populer di berbagai negara. Namun sayangnya, film yang dibintangi Jane Levy, Shiloh Fernandez, dan Lou Taylor Pucci itudicekal dari bioskop Tanah Air. Apa alasannya?

BACA JUGA: Alasan Film Korea The Housemaid Dilarang Tayang

Ternyata, film Evil Dead tidak tayang di Indonesia karena kontennya menampilkan kekerasan yang sangat intens dan cenderung sadisme. Beberapa di antaranya adalah tentang kekerasan fisik, termasuk mutilasi dan adegan penuh darah.

Selain menampilkan adegan sadis, film Evil Dead juga menyajikan tema horor yang melibatkan ritual-ritual gelap, pengusiran setan, dan penggambaran makhluk-makhluk jahat mengerikan.

Tak hanya Indonesia, beberapa negara seperti Singapura, Ukraina, dan Finlandia juga mencekal penayangan film ini.

ebagai informasi, film Evil Dead merupakan remake dari The Evil Dead yang dirilis pada 1981. Dalam film itu, penonton akan menyaksikan kisah seram yang menghantui lima orang di rumah terbengkalai di sebuah hutan.

Film dimulai ketika seorang gadis terikat di ruang bawah tanah sebuah rumah terisolasi dengan perempuan tua membacakan mantra dari buku aneh. Sang gadis kemudian dibakar ayahnya hidup-hidup karena merasa putrinya dirasuki iblis.

Kemudian lima orang: David, Natalie, Mia, Eric, dan Olivia, datang ke pondok itu. Mereka berencana tinggal di sana sambil membantu Mia pulih dari kecanduan narkobanya. Namun, kehadiran mereka di sana membangkitkan kekuatan jahat yang menakutkan.