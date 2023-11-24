Minggu Seru Bersama KIKO di Episode TREEKEEPERS

JAKARTA - Menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga, menonton serial animasi KIKO yang tayang di RCTI yang hadir dengan membawa yang keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. KIKO pekan ini akan membawa tema "TREEKEEPERS" yang layak untuk dinantikan.

KIKO melangkah untuk mendekati PATINO, yang tengah memendam harapan di hadapan pohon harapan, bercita-cita meraih kemenangan dalam lomba gulat. Dengan lembut, KIKO memberitahu PATINO bahwa pohon harapan itu hanyalah sekadar ilusi.

Namun, tanpa diketahui PATINO, pohon istimewa yang diceritakan oleh OSE rupanya menyimpan rahasia. Di dalamnya, terdapat KARKUS sedang berusaha menemukan PUPUS. Sementara itu, KARKUS yang menyaksikan ketidak mengetahui PATINO terhadap keberadaannya di pohon istimewa tersebut, mendapatkan ide cemerlang.

Ia merencanakan untuk memanfaatkan situasi ini agar PATINO bisa keluar sebagai pemenang dalam pertandingan gulat. Namun, semua ini hanya merupakan ulah licik dari KARKUS. Apa yang akan dilakukan KIKO? Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode KIKO MINGGU SERU! “TREEKEEPERS” 26 NOVEMBER 2023, Setiap hari minggu jam 08.00 Pagi di RCTI.

KIKO juga tayang setiap hari sabtu jam 09.30 WIB & setiap hari minggu jam 08.30 WIb di MNCTV.