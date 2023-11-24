Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Okie Agustina Emosi saat Diminta Maafkan Gunawan Dwi Cahyo, Singgung soal Rujuk

Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |21:05 WIB
Okie Agustina Emosi saat Diminta Maafkan Gunawan Dwi Cahyo, Singgung soal Rujuk
Okie Agustina. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Okie Agustina tampaknya murka setelah dirinya dituding menjadi penyebab runtuhnya rumah tangga bersama Gunawan Dwi Cahyo. Hal itu terlihat di media sosial Instagram miliknya itu.

Apa yang dirasakan Okie Agustina itu memilih untuk menuangkan segala sesuatunya melalui media sosial Instagram miliknya. Di mana, dirinya mem-posting sebuah foto yang memperlihatkan dirinya tengah membaca sebuah buku perihal perceraian.

"Ngerasain sendiri gimana Support system itu, bener-bener ngebantu aku banget melewati ujian yang terjadi dalam hidup aku," tulis Okie Agustina, Jumat (24/11/2023).

Baginya bisa berdiri tegak hingga saat ini meski rumah tangganya bersama Gunawan Dwi Cahyo tengah diterjang badai besar, adalah berkat orang-orang yang sayang pada dirinya.

"Anak-anak, Orang-orang terdekat, sahabat, keluarga, semuanya memberikan kekuatan. Mereka yang bikin aku kuat sampe detik ini," katanya lagi.

Okie Agustina juga tidak menampik bila dalam keadaan rapuh, maka yang dicari adalah manusia yang mensupport dirinya bukan untuk menjatuhkannya.

"Aku ngerasain sendiri, disaat-saat menghadapi kondisi berat, aku butuh motivasi dan saran-saran positif. Biar enggak salah ngambil keputusan," tuturnya.

Tak itu saja, dirinya juga menyarankan agar siapapun yang mengalami hal serupa dengannya adalah dengan membaca buku.

"Kalau kalian lagi ngadepin masalah rumah tangga, dan enggak tahu gimana cara nyari solusinya, nggak ada gambaran langkah apa yang diambil ke depannya, aku saranin baca Novel CERAI," ucapnya.

"Terinpirasi dari kisah nyata, seorang IRT yang berjuang mempertahankan rumah tangga setelah diselingkuhi suaminya. Novel ini nggak ngajarin kita untuk bercerai, tapi ngebantu nunjukin jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Udah ratusan, bahkan ribuan perempuan yang terbantu setelah baca Novel ini. Salut!" lanjut Okie.

Okie Agustina mengatakan jalan untuk bercerai adalah jalan terakhir dalam berumah tangga. Hal itu bisa dilakukan bila keduanya tidak menemukan titik terang untuk menjalani bersama-sama.

"Perceraian itu jalan terakhir, jika memang udah nggak ada lagi jalan lain. Gitu kalo kata mba @revieralita. Aku setuju banget...," ujarnya.

