Muncul Video Aaliyah Massaid Diduga Pilih Cincin Tunangan

JAKARTA - Hubungan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar semakin lengket saja. Setelah Aaliyah sering kali terlihat berada di tengah-tengah Gen Halilintar, kini muncul dugaan bahwa ia akan segera melangsungkan pertunangan dengan sang kekasih.

Bukan tanpa sebab, pasalnya baru-baru ini ia kedapatan tengah melihat model cincin. Bahkan video saat Aal tengah memilih model cincin sempat dibagikan oleh akun penggemarnya di TikTok @allabout.aalthor.

Dalam video tersebut, tampak seorang pria duduk hadapan adik Zahwa Massaid ini sambil menjelaskan cincin yang dikenakannya. Raut wajah Aal pun tampak serius ketika mendengarkan penjelasan soal cincin tersebut.

"Makin serius jadiin @aaliyah.massaid," caption dalam video yang diunggah akun TikTok @allabout.aalthor.