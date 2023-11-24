Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Muncul Video Aaliyah Massaid Diduga Pilih Cincin Tunangan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |02:30 WIB
Muncul Video Aaliyah Massaid Diduga Pilih Cincin Tunangan
Aaliyah Massaid diduga pilih cincin tunangan (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar semakin lengket saja. Setelah Aaliyah sering kali terlihat berada di tengah-tengah Gen Halilintar, kini muncul dugaan bahwa ia akan segera melangsungkan pertunangan dengan sang kekasih.

Bukan tanpa sebab, pasalnya baru-baru ini ia kedapatan tengah melihat model cincin. Bahkan video saat Aal tengah memilih model cincin sempat dibagikan oleh akun penggemarnya di TikTok @allabout.aalthor.

Dalam video tersebut, tampak seorang pria duduk hadapan adik Zahwa Massaid ini sambil menjelaskan cincin yang dikenakannya. Raut wajah Aal pun tampak serius ketika mendengarkan penjelasan soal cincin tersebut.

"Makin serius jadiin @aaliyah.massaid," caption dalam video yang diunggah akun TikTok @allabout.aalthor.

Aaliyah Massaid

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158572/thariq_halilintar-mIZf_large.jpg
Romantis, Thariq Halilintar Beri Aaliyah Massaid Kado Mobil Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149482/angelina_sondakh_dan_aaliyah_massaid-N8ST_large.jpg
Reaksi Angelina Sondakh saat Aaliyah Massaid Dikritik Imbas Kondangan usai Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148088/aaliyah_massaid-OcES_large.jpg
Aaliyah Massaid Kesal Dicap Tak Peduli Anak karena Datang ke Nikahan Al Ghazali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147714/aaliyah_massaid-31ES_large.jpg
Baru 3 Hari Melahirkan, Aaliyah Massaid Hadir di Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146930/aaliyah_massaid_dan_thariq_halilintar-Ffxm_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama, Thariq Halilintar Unggah Foto Romantis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3133908/thariq_halilintar-lZ3o_large.jpg
Haru, Thariq Halilintar Sungkeman dengan Tiga Ibu di Acara 7 Bulanan Aaliyah Massaid
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement