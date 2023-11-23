Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Lenggogeni Faruk Terima Aaliyah Massaid sebagai Kekasih Thariq Halilintar

Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |07:30 WIB
Alasan Lenggogeni Faruk Terima Aaliyah Massaid sebagai Kekasih Thariq Halilintar
Lenggogeni Faruk buka suara soal Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid terus menjadi perbincangan. Lenggogeni Faruk sang ibunda Thariq Halilintar bersuara soal hubungan sang anak tersebut.

Jawaban dari Lenggogeni Faruk itu terlihat di salah satu program acara FYP. Di mana, Irfan Hakim selaku host merasa penasaran dengan hubungan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid.

"Ini kan rakyat pada menanyakan, thariq gimana ini thariq? enggak apa-apa kan ya, aku kan wakil rakyat juga," kata Irfan Hakim, Kamis (23/11/2023).

Merespons pertanyaan dari Irfan Hakim, lagi-lagi Lenggogeni Faruk menjawab segala sesuatunya diserahkan kepada Sang Pencipta soal jodoh sang anak.

"Pokoknya kita itu sebagai orangtua selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita," tuturnya.

"Karena Allah yang sebaik-baiknya mengatur, jodoh di tangan Allah," katanya.

Seakan tidak puas dengan jawaban dari ibunda Thariq Halilintar, membuat Irfan Hakim kembali mempertanyakan soal asmara adik Atta Halilintar itu.

"Adik-adiknya suka ikut nimbrung enggak sih?? Kayak aku misalkan di keluarga besar suka ngerumpi kan," tanya Irfan Hakim.

"Wajarlah namanya juga keluarga," ujar Raffi Ahmad selaku host sambil menepuk punggung Irfan Hakim.

Suami Nagita Slavina itu seakan memberikan jawaban kepada Irfan Hakim yang ternyata juga diiyakan oleh Lenggogeni Faruk tersebut.

"Keluarga juga ingin mendapatkan yang terbaik, apalagi ini adalah keluarga besar," kata Raffi Ahmad.

"Betul," balas Lenggogeni Faruk.

"Pasti keluarga kandungnya pengen siapapun yang mendapatkan jodohnya bisa merekatkan semua," ujar Raffi Ahmad lagi.

"Betul banget itu," timpal Lenggogeni Faruk lagi.

Halaman:
1 2
