Lionel Lee Bantah Selingkuh dari Millen Cyrus: Kami Putus 5 Bulan Lalu!

JAKARTA - Lionel Lee sang tunangan dituding bermain api di belakang Millen Cyrus. Hal itu membuat dirinya angkat bicara terkait hal itu.

Lionel Lee pun memilih berbicara melalui media sosial Instagram miliknya tersebut. Sayangnya, dirinya tidak menjelaskan secara detail apa yang menjadi penyebab retaknya hubungan dirinya dengan Millen Cyrus.

"Sekedar klarifikasi, kami sudah putus sekitar 4-5 bulan yang lalu," tulis Lionel Lee di Insta Story Instagram miliknya, Jumat (24/11/2023).

Sementara itu, hal yang sama diutarakan oleh Millen Cyrus jika dirinya tidak lagi bersama Lionel Lee sang tunangan.

"Halo teman-teman aku bersama Lionel secara resmi kami tidak lagi bersama lagi," tulis Millen Cyrus.

"Terima kasih untuk kami, para penggemar mencintaimu! Hormati kami dengan damai," kata Millen Cyrus lagi.

Ternyata, kabar bubarnya Millen Cyrus disebabkan kehadiran pihak ketiga. Hal itupun juga diutarakan oleh Millen Cyrus, di mana Lionel Lee memiliki hubungan dengan Brigitta Baruna seorang penari di Bali.

"@lionel.lee @brigittabaruna semoga berhasil! harap kalian senang berselingkuh tapi harus diingat saya masih bertunangan," tegas Millen Cyrus.

Hal itu tentu membuat Millen Cyrus murka. Pasalnya selama memutuskan untuk bertunangan dengan Lionel Lee, dirinya terus menjaga perasaan sang tunangannya tersebut.

"Selingkuh dariku? aku tidak peduli hahahaha aku punya lebih banyak cinta daripada kamu psikopat," ujarnya.

"Mereka berkata kepada saya seperti ini @lionel.lee tapi kamu benar-benar penipu, kamu membuat masalah denganku! Saya harap Anda mendapatkan karma di Bali dengan penari baru tingkat rendah," tuturnya lagi.

Tak itu saja, Millen Cyrus berjanji akan membongkar segalanya kepada keluarga sang tunangan atas perilaku yang diperbuat kepadanya itu.

"Hati-hati dengan sikap palsumu ke aku, aku akan memberitahu keluargamu karena kamu memilih untuk menjadikan situasi lebih berbahaya," tambahnya.

"Kamu membuatku sakit hati, aku percaya Tuhan memperhatikanmu dan dia!! Bali adalah karma nyata," tukasnya.