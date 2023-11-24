Bastian Steel Pernah Ajak Teman Satu Kelas Bolos Sekolah

Bastian Steel ungkap kenakalan saat masih duduk di bangku sekolah (Foto: Instagram/bastiansteel)

JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktor, Bastian Steel, menceritakan kenakalannya saat masih duduk di bangku sekolah. Personel trio TBA ini bahkan mengaku pernah mengajak teman satu kelasnya untuk membolos.

Kekasih dari Sitha Marino ini ternyata cukup dikenal sebagai salah satu siswa paling nakal karena hobinya yang sering mangkir saat jam pelajaran.

BACA JUGA: Bastian Steel Kaget Diisukan Pernah Dekati Prilly Latuconsina

"Ya ngalamin lah, yang nanya cabut (bolos) sekolah ada aja kayaknya trouble maker gue nih," kata Bastian Steel saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, belum lama ini.

Tak tanggung-tanggung, pelantun Juara Di Hati ini juga pernah mengajak teman satu kelasnya untuk bolos bersama.