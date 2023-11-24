Advertisement
HOT GOSSIP

Bastian Steel Pernah Ajak Teman Satu Kelas Bolos Sekolah

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |13:40 WIB
Bastian Steel Pernah Ajak Teman Satu Kelas Bolos Sekolah
Bastian Steel ungkap kenakalan saat masih duduk di bangku sekolah (Foto: Instagram/bastiansteel)
JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktor, Bastian Steel, menceritakan kenakalannya saat masih duduk di bangku sekolah. Personel trio TBA ini bahkan mengaku pernah mengajak teman satu kelasnya untuk membolos.

Kekasih dari Sitha Marino ini ternyata cukup dikenal sebagai salah satu siswa paling nakal karena hobinya yang sering mangkir saat jam pelajaran.

"Ya ngalamin lah, yang nanya cabut (bolos) sekolah ada aja kayaknya trouble maker gue nih," kata Bastian Steel saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, belum lama ini.

Tak tanggung-tanggung, pelantun Juara Di Hati ini juga pernah mengajak teman satu kelasnya untuk bolos bersama.

