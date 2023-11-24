Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Element Bikin Penonton Celebrities Radio Syahdu, Ajak Nostalgia di Era 2000-an

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |20:33 WIB
Element Bikin Penonton Celebrities Radio Syahdu, Ajak Nostalgia di Era 2000-an
Element hibur penonton di Celebrities Kustik by Celebrities Radio. (Foto: Devi Ari Ramadhani/MPI)
JAKARTA - Celebrities Kustik by Celebrities Radio kembali diselenggarakan di Sarinah pada Jumat (23/11/2023). Element menjadi salah satu musisi yang hadir untuk seluruh penonton yang hadir dalam acara ini.

Element merupakan salah satu band Tanah Air yang lagu-lagunya hits pada awal tahun 2000-an. Melalui Celebrities Kustik, band yang beranggotakan Ferdy Tahier (vokalis) dan Lucky Widja (vokalis), Didi Riyadi (drummer), Fajar Putra Jaya Maringka (kibordis), Arya Adhi Prasetyo (gitaris), Irwan Aditya Pratama (gitaris) dan Muhammad Gibran Aziz (bassist) mengajak penonton bernostalgia lewat lagu-lagu hitsnya dulu.

“Kita di sini akan ajak semuanya nyanyi bareng. Karena Element akan bawakan lagu-lagu yang kalian tahu,” kata Lucky Widja pada penonton sebelum memulai penampilannya.

Penampilannya dibuka dengan lagu Cinta Sejati. Ketika musik dimainkan, seluruh penonton langsung ikut nyanyi bareng hingga membuat plataran Sarinah meriah di malam Sabtu.

