Cerita Grup Band Hyndia Manggung di Malaysia: Langkah Kami untuk Go Internasional

JAKARTA - Grup band Hyndia menceritakan kisahnya soal manggung di luar negeri. Menurutnya, hal itu menjadi kali pertama dalam segi bermusik bisa menginjakkan kaki di luar negeri.

Grup band yang beranggotakan Ingtise Nan Tusum (Vocal), Aga Maulana (Guitar/Vocal), Dwicky Dzulian (Guitar/Vocal), Darmawan Tri Santoso (Bass), Solih Habibu (Keys) dan Arif Hendardi (Drum) itu merasa jika momentum tersebut tidak akan pernah dilupakan seumur hidup.

"Malaysia itu menjadi momen kita untuk melangkah go internasional, semoga bisa terwujud kembali di tahun 2024," ujar Aga Maulana kepada Okezone di Gedung Sindo, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Aga mengatakan jika Malaysia menjadi yang pertama grup band Hyndia manggung di luar negeri. Terlebih, hal itu dilakukan seusai Covid-19 mereda di seluruh dunia.

"Covid-19 itu bawa berkah buat kami. Di Malaysia itu kita manggung di Hausboom Music 2023 yang diadakan di Sepang Internasional Sirkuit pada September 2023," tuturnya lagi.

Dirinya kembali menjelaskan jika saat itu grup band asal Purwokerto itu berhasil menjadi juara se Asia Tenggara. Di mana, Malaysia kerap mengadakan lomba festival musik yang nantinya bisa manggung di negeri Jiran tersebut.