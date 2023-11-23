Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Komitmen Grup Band Hyndia soal Narkoba: Kita Say No To Drugs!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |19:09 WIB
Komitmen Grup Band Hyndia soal Narkoba: Kita <i>Say No To Drugs</i>!
Grup band Hyndia bicara soal narkoba. (Foto: Instagram @hyndiaofficial)
A
A
A

 

 

JAKARTA - Grup Band Hyndia tampaknya tidak ingin bermain api dengan narkoba. Bahkan, grup band asal Purwokerto itu memiliki komitmen terhadap barang haram tersebut.

Hyndia yang beranggotakan Ingtise Nan Tusum (Vocal), Aga Maulana (Guitar/Vocal), Dwicky Dzulian (Guitar/Vocal), Darmawan Tri Santoso (Bass), Solih Habibu (Keys) dan Arif Hendardi (Drum) itu memiliki trauma yang besar kala tahun 2019.

"Dulu pernah kejadian di tahun 2019, di mana saat tur di Jawa tepatnya Jawa Timur ternyata kru kita 2 orang tersandung kasus narkoba. Kita baru tahu karena ada laporan dari polisi, keduanya sudah ada di sana," ujar Darmawan Tri Santoso kepada Okezone di Gedung Sindo, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2023).

Pria yang akrab disapa Teponk itu mengatakan grup bandnya masih bisa menoleransi jika personilnya mengonsumsi alkohol.

Halaman:
1 2
