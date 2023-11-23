Advertisement
Baim Wong Buka Bisnis Kuliner Baru, Sate Celup dengan Daging Tenderloin

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |20:20 WIB
JAKARTA - Baim Wong kembali menjajal bisnis kuliner. Jika sebelumnya ia membuka gerai Sabi (Sambal Bini) di Bintaro dan Kemang, Roti Romi, Bakpia Wong di Jogja, kini suami Paula Verhoeven tersebut meluncurkan lagi brand F&B yakni Sate Celup.

Bisnis kuliner terbaru bapak dua anak ini diketahui muncul di bawah naungan unit usaha barunya, yakni Dragon Wong Group (DWG). Menariknya, Sate Celup yang dijajakannya menawarkan kuliner sate yang dibuat dari bahan daging tenderloin yang dikenal sebagai bagian daging yang paling empuk dan memiliki kadar protein tertinggi di antara jenis daging sapi lainnya.

“Saya melihat, sate adalah salah satu menu kebanggaan asli Indonesia yang memang sangat banyak peminatnya, namun belum ada yang menawarkan sate dengan daging premium tenderloin yang benar-benar empuk," beber Baim Wong.

"Apalagi dengan konsep penyajian yang unik dan brand experience yang juga berbeda dari brand sate lain yang ada di pasar saat ini," sambungnya.

Usaha Baim Wong

Selain sate tenderloin, Sate Celup juga hadir dengan berbagai menu unggulan lain, yaitu mulai dari sate tumis, tongseng daging hingga sate ayam. Bahkan, tersedia pula berbagai minuman segar yang siap memanjakan lidah konsumen seperti jeruk black ranger, mango yakult, dan aloe vera melon.

Gerai Sate Celup milik Baim Wong ini diketahui terletak di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Menurut bintang film Bebas ini, penentuan lokasi bisnis sangatlah penting. Ia bahkan mengaku selalu mengandalkan kepekaannya atau feeling untuk menentukan lokasi bisnis.

"Kita bilang feeling-feeling atau rasa-rasa kayak gitu harus peka banget. Apalagi kalau ngomongin makanan, kita harus bikin satu hal yang serius dalam strategi marketing nya, bisa ke murah, bisa ke tempatnya nyaman, tergantung strateginya masing-masing," papar Baim.

"Dalam hal ini (Sate Celup) saya memilih untuk menggunakan daging tenderloin kualitas terbaik, dengan racikan yang enak, harga terjangkau dengan berlokasi di Cinere yang areanya sangat menjanjikan dan juga strategi," tambahnya.

