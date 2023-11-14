Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bikin Haru! Baim Wong Curahkan Isi Hati sebagai Ayah, Sebut Tak Ingin Perlihatkan Kesusahan pada Keluarga

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |06:05 WIB
Bikin Haru! Baim Wong Curahkan Isi Hati sebagai Ayah, Sebut Tak Ingin Perlihatkan Kesusahan pada Keluarga
Baim Wong. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong tengah dirawat di rumah sakit akibat kelelahan. Meski demikian, rasa sakitnya itu mendadak hilang gegara dikunjungi keluarga tercintanya itu.

Baim Wong mengaku bersyukur bisa memiliki keluarga yang sangat peduli dengan dirinya, terlebih momen kebahagiaannya itu bisa dirasakan meski dirinya sedang diselimuti rasa sakitnya tersebut.

Kebahagiaan yang dirasakannya itu dituangkan Baim Wong lewat media sosial instagram miliknya itu. Di mana, dirinya mengekspresikan melalui tutur kata yang dituangkan ke dalam sebuah tulisan serta deretan foto bersama keluarga tercintanya itu.

"Saya sangat bahagia. Tapi terkadang laki-laki tidak bisa mengekspresikan kebahagiaannya. Tapi percaya, para ayah seseneng itu kalau diperhatiin apalagi disayang," tulis Baim Wong, Selasa (14/11/2023).

Sebagai seorang ayah, suami Paula Verhoeven itu sebenarnya tidak ingin memperlihatkan kondisinya yang sedang sakit. Dia selalu ingin terlihat kuat layaknya seseorang yang terlihat baik dihadapan keluarganya.

Meski harus dirawat di rumah sakit, Baim Wong bahagia lantaran bisa berkumpul lengkap bersama istri dan kedua anaknya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
