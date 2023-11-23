Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Momen Ahmad Dhani Menyalami Maia Estianty usai Pertandingan El Rumi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |21:01 WIB
Intip Momen Ahmad Dhani Menyalami Maia Estianty usai Pertandingan El Rumi
Intip momen Ahmad Dhani salami Maia Estianty di pertandingan El Rumi (Foto: YT Ahmad Dhani Dalam Berita)
A
A
A

JAKARTA - Pertarungan El Rumi dan Jefri Nichol masih menjadi perbincangan. Bukan hanya soal kejadian di atas ring, gimmick di belakang panggung tak luput dari perhatian netizen.

Hal ini terjadi ketika Ahmad Dhani dan Maia Estianty kembali 'bersatu' demi El Rumi. Ahmad Dhani bersama Mulan Jameela dan Safeea hadir mendukung El Rumi. Tak ketinggalan, Bunda Maia Estianty juga turut hadir.

Ahmad Dhani pun akhirnya bertemu kembali dengan mantan istrinya, Maia. Momen spesial ini terjadi di belakang panggung sebelum pertandingan El Rumi dan Jefri Nichol.

Intip Momen Ahmad Dhani Menyalami Maia Estianty usai Pertandingan El Rumi

Ahmad Dhani langsung menyapa Maia ketika memasuki ruangan. Hal ini terlihat jelas dalam channel Youtube Ahmad Dhani Dalam Berita.

"Halo bunda apa kabar," ucap Ahmad Dhani sembari bersalaman dengan Maia Estianty.

Tatapan El Rumi pun menjadi sorotan ketika melihat ayah dan bundanya bertemu. Maklum jarang momen spesial itu terjadi.

"Tatapannya El ke Bunda pas abis liat Ayah Bunda-nya salaman," ujar netizen.

"Mata El gak bisa bohong, lirikannya," tambah yang lain.

"Pas Ahmad Dhani salaman sama Maia, El ngelirik ke ibunya," komentar netizen lainnya.

"Liat ekspresi El kayak bingung, pas mas Dhani salaman ke bunda," ujar seorang netizen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175531/cincin_lamaran_syifa_hadju-aMCN_large.jpg
Ternyata, Ada Peran Irwan Mussry di Balik Cincin Lamaran El Rumi untuk Syifa Hadju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174965/el_rumi_dan_syifa_hadju-Eom3_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju di Swiss, Deswita Maharani: Impian Semua Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174714/el_rumi_dan_syifa_hadju-zdqC_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju, Thariq Halilintar: Happy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174390/el_rumi-UpYH_large.jpg
El Rumi Pamer Foto Pakai Baju Adat Jawa, Rumor Pernikahan Mencuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161767/el_rumi-Wiax_large.jpg
Kemenangan 38 Detik El Rumi Atas Jefri Nichol di Ring Superstar Knockout
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155187/el_rumi_dan_syifa_hadju-BFSI_large.jpg
Dapat Restu dari Syifa Hadju, El Rumi Makin Semangat Jelang Tinju Lawan Jefri Nichol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement