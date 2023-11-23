Intip Momen Ahmad Dhani Menyalami Maia Estianty usai Pertandingan El Rumi

Intip momen Ahmad Dhani salami Maia Estianty di pertandingan El Rumi (Foto: YT Ahmad Dhani Dalam Berita)

JAKARTA - Pertarungan El Rumi dan Jefri Nichol masih menjadi perbincangan. Bukan hanya soal kejadian di atas ring, gimmick di belakang panggung tak luput dari perhatian netizen.

Hal ini terjadi ketika Ahmad Dhani dan Maia Estianty kembali 'bersatu' demi El Rumi. Ahmad Dhani bersama Mulan Jameela dan Safeea hadir mendukung El Rumi. Tak ketinggalan, Bunda Maia Estianty juga turut hadir.

Ahmad Dhani pun akhirnya bertemu kembali dengan mantan istrinya, Maia. Momen spesial ini terjadi di belakang panggung sebelum pertandingan El Rumi dan Jefri Nichol.

BACA JUGA: Alasan Jefri Nichol Minta Maaf ke Mulan Jameela Usai Adu Tinju dengan El Rumi

Ahmad Dhani langsung menyapa Maia ketika memasuki ruangan. Hal ini terlihat jelas dalam channel Youtube Ahmad Dhani Dalam Berita.

"Halo bunda apa kabar," ucap Ahmad Dhani sembari bersalaman dengan Maia Estianty.

Tatapan El Rumi pun menjadi sorotan ketika melihat ayah dan bundanya bertemu. Maklum jarang momen spesial itu terjadi.

"Tatapannya El ke Bunda pas abis liat Ayah Bunda-nya salaman," ujar netizen.

"Mata El gak bisa bohong, lirikannya," tambah yang lain.

"Pas Ahmad Dhani salaman sama Maia, El ngelirik ke ibunya," komentar netizen lainnya.

"Liat ekspresi El kayak bingung, pas mas Dhani salaman ke bunda," ujar seorang netizen.