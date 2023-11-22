Alasan Jefri Nichol Minta Maaf ke Mulan Jameela Usai Adu Tinju dengan El Rumi

JAKARTA - Pertarungan Jefri Nichol dan El Rumi masih diperbincangkan hingga saat ini. Keduanya layak mendapatkan respek karena profesionalitasnya. Usai bertarung di ring tinju, Jefri Nichol dan El Rumi saling angkat topi dan meminta maaf.

El Rumi terlihat menghampiri Jefri Nichol. Keduanya saling meminta maaf dan berpelukan.

"Sorry gua kebawa emosi. Gua kebawa emosi banget," ucap Jefri Nichol dan langsung berpelukan dengan El Rumi.

Kemudian El Rumi juga mengajak adiknya, Safeea untuk foto bareng dengan Jefri Nichol.

"Jefri, adek gue yang paling kecil mau foto," kata El Rumi.

Jefri ternyata menganggap Dul Jaelani yang meminta foto. Ia tak sadar jika El Rumi memiliki adik perempuan. "Enggak, yang cewek (Safeea)," jawab El.

Lantas, Jefri Nichol foto bareng dengan Safeea. Dalam momen ini, Jefri kemudian meminta maaf karena telah memukul El Rumi.

"Sorry ya aku pukul abang kamu. Namanya siapa?" ujar Jefri Nichol.