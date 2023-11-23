Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menang dari Jefri Nichol, El Rumi Tantang Azka Corbuzier Tanding Tinju

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |20:30 WIB
Menang dari Jefri Nichol, El Rumi Tantang Azka Corbuzier Tanding Tinju
El Rumi tantang Azka Corbuzier tinju (Foto: IG El Rumi)
A
A
A

JAKARTA - El Rumi berhasil mengalahkan Jefri Nichol dalam tanding tinju. El berhasil menang angka terhadap Jefri Nichol dalam pertarungan empat babak.

Usai mengalahkan Jefri Nichol mencoba tantangan baru. El kini mencoba untuk menantang Azka Corbuzier, anak dari Deddy Corbuzier.

"Sebenernya pengin sama Azka sih," ujar El Rumi di kawasan Tendean, Jakarta.

Menang dari Jefri Nichol, El Rumi Tantang Azka Corbuzier Tanding Tinju

Namun tantangan ini belum ditanggapi oleh pihak Azka atau pun Deddy Corbuzier. El pun akan menyampaikan tantangan ini kepada Deddy.

"Ya karena Azka kan tinggi, sepantar. Nanti kalau menang sama yang kayak Nichol lagi, dibilangnya cuma menang lawan orang pendek," ujar El Rumi.

Namun demikian, EL membuka peluang menerima tantangan dari artis manapun. Ia ingin bertarung dengan artis yang sepadan dengannya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
