Menang dari Jefri Nichol, El Rumi Tantang Azka Corbuzier Tanding Tinju

JAKARTA - El Rumi berhasil mengalahkan Jefri Nichol dalam tanding tinju. El berhasil menang angka terhadap Jefri Nichol dalam pertarungan empat babak.

Usai mengalahkan Jefri Nichol mencoba tantangan baru. El kini mencoba untuk menantang Azka Corbuzier, anak dari Deddy Corbuzier.

"Sebenernya pengin sama Azka sih," ujar El Rumi di kawasan Tendean, Jakarta.

BACA JUGA: Alasan Jefri Nichol Minta Maaf ke Mulan Jameela Usai Adu Tinju dengan El Rumi

Namun tantangan ini belum ditanggapi oleh pihak Azka atau pun Deddy Corbuzier. El pun akan menyampaikan tantangan ini kepada Deddy.

"Ya karena Azka kan tinggi, sepantar. Nanti kalau menang sama yang kayak Nichol lagi, dibilangnya cuma menang lawan orang pendek," ujar El Rumi.

Namun demikian, EL membuka peluang menerima tantangan dari artis manapun. Ia ingin bertarung dengan artis yang sepadan dengannya.

BACA JUGA: