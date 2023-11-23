Menangis, Edric Tjandra Kenang Nasihat sang Ayah Semasa Hidupnya

JAKARTA - Edric Tjandra sempat meneteskan airmata, ketika mengenang nasihat-nasihat ayahnya, Benny Effendy Tjandra. Salah satunya pesan yang paling diingat adalah untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan.

Edric mengungkapkan kebiasaan ayahnya, yang membiasakan diri bangun setiap subuh. Sang ayah kerap membaca alkitab, sekaligus berdoa untuk anak-anak hingga orang-orang yang ia kenal.

"Paling aku ingat, diajarin sama aku selalu ingat sama Tuhan, pokoknya apapun yang kita lakukan Tuhan yang harus disatukan, itu yang harus aku ingat dari papa, dari dulu pertama kenal Tuhan Yesus sampai detik ini," kata Edric Tjandra saat ditemui di Rumah Duka RS Husada, Kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

"Jam 4 pagi selalu baca Alkitab, selalu doain anaknya, cucunya semua dia kenal, dia doain semuanya itu yang selalu aku ingat dari papa,"sambungnya.

Bintang film Olga & Billy Lost in Singapore itu menerangkan, detik-detik ayahnya menghembuskan nafas terakhir. Ketika itu, sang ayah sempat meminta makan nasi padang.

Sayangnya hal itu belum terpenuhi, ayahnya telah menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin 20 November 2023, secara tiba-tiba, sebelum dibawa ke rumah sakit.

"Nggak memang kejadian secara tiba-tiba dan dia cuma bilang pengen makan ini, pengen makan itu maksudnya dia ingin makan nasi padang. Karena kita tidak nggak kasih makan yang gitu-gituan, karena dia harus jaga makan kan,"jelas Edric Tjandra.

"Dia pengen nasi padang, es kopi dan nggak ada yang bagaimana-bagaimana juga,"ungkapnya.