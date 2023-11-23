Kronologi Ayah Edric Tjandra Meninggal, Sempat Dirawat di Rumah Sakit gegara Diare dan Kolesterol

JAKARTA - Kabar duka menyelimuti artis Edric Tjandra. Di mana, Benny Effendy Tjandra sang ayah meninggal dunia pada Senin 20 November 2023 kemarin.

Di tengah kabar duka, Edric Tjandra mengungkapkan kalau kepergian ayahnya itu kala dirinya tidak berada di rumah. Pada saat itu, ia mengetahui kabar itu melalui kakak iparnya yang menemani ayahnya dirumah.

BACA JUGA: Ayah Edric Tjandra Meninggal Dunia di Usia 71 Tahun

"Dia bilang papa sudah nggak respon, terus sudah enggak napas, nangis-nangis dan itu saya lagi di daerah Senayan. Kejadiannya papa di rumah di Sunter, jadi jauh," ungkap Edric Tjandra di Rumah Duka RS Husada, Sawah Besar, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Di saat menerima informasi itu, Edric Tjandra mengaku ia sempat menyuruh kakak iparnya membawa sang ayah ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif.

Sayangnya tindakan mereka terlambat, pasalnya ayahnya tiba-tiba menghembuskan nafas terakhir saat masih di rumah.

"Aku bilang sudah langsung saja masukin IGD, itu masih agak jauh rumah sakitnya. Akhirnya mungkin juga sudah lewat ya. Tiba-tiba sudah enggak ada denyut jantungnya, sudah lewat aja," jelas Edric Tjandra.

Kendati demikian, pria 39 tahun itu menuturkan kalau ayahnya rupanya memiliki riwayat penyakit, sebab beberapa minggu sebelumnya.

BACA JUGA: Edric Tjandra Mengaku Sempat Carikan Jodoh untuk Luna Maya

Ayahnya sempat dirawat di rumah sakit, dan diperbolehkan pulang karena kondisi telah sembuh.

"Semuanya bagus, dicek cuma triglisitnya (trigliserida) yang tinggi sama kolesterolnya. Tapi yang lain kayak jantung, di-EKG bagus semua. Enggak ada yang membahayakan," bebernya lagi.

Sayangnya, ayahnya kembali menderita diare. Bahkan dia mengaku kalau dirinya sempat membawa almarhum ke rumah sakit untuk memastikan kondisi ayahnya.

"Jadi pas dia lemas, dia bilang 'iya nih papa lemas', aku bilang ya sudah ke rumah sakit. Dia diare, takutnya gara-gara itu jadi lemes. Ya sudah enggak ada angin, enggak ada hujan, tidur, sudah," tutur Edric Tjandra.