HOME CELEBRITY MUSIK

Begini Cara Grup Band Hyndia Tidak Bubar: Kita Saling Membentengi

Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |08:08 WIB
Begini Cara Grup Band Hyndia Tidak Bubar: Kita Saling Membentengi
Grup Band Hyndia berbagi tips untuk tetap kompak. (Foto: YouTube Hyndia Official)
JAKARTA - Grup band rentan dengan tidak lagi berjalan bersama alias bubar. Ternyata, grup band Hyndia memiliki tips untuk bisa saling menjaga keutuhan grup bandnya itu.

Hyndia yang beranggotakan Ingtise Nan Tusum (Vocal), Aga Maulana (Guitar/Vocal), Dwicky Dzulian (Guitar/Vocal), Darmawan Tri Santoso (Bass), Solih Habibu (Keys) dan Arif Hendardi (Drum) itu menyadari banyak grup band yang tak lagi berjalan bersama, hingga akhirnya saling tuding menuding.

Melihat hal itu, grup band asal Purwokerto itu memiliki komitmen bersama untuk terus menjalin komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain.

"Kita saling membentengi, itu paling penting dalam sebuah grup band," ujar Aga Maulana kepada Okezone di Gedung Sindo, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2023).

Selain itu dirinya merasa jika pada awal dibentuknya grup band ini setiap personil memiliki visi dan misi yang sama.

"Kita punya mimpi yang sama, maka kita harus kompak bersama," ucapnya.

