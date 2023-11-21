Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jefri Nichol Siap Tanding Tinju Lagi: Next Harus Ada yang K.O!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |14:36 WIB
Jefri Nichol Siap Tanding Tinju Lagi: Next Harus Ada yang K.O!
Jefri Nichol siap tanding tinju lagi. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Jefri Nichol masih bersemangat usai ditaklukan El Rumi dalam pertandingan Superstar Knockout, Jumat lalu. Bahkan, dirinya mengaku siap bertanding di atas ring tinju.

Momen itu diungkapkan Jefri Nichol di unggahan Twitter-nya. Kekasih Maria Theodore itu membagikan video saat dirinya dan El bertanding di atas ring.

“Pantang mundur, pantang jatuh kepukul. Next harus sampai ada yang K.O,” tulis Jefri Nichol, Selasa (21/11/2023).

Video tersebut menampilkan klip pertandingan Nichol dan El Rumi berlangsung sengit. Terlihat aktor 24 tahun ini, pantang menyerah melawan El Rumi yang tak kalah tangguh darinya.

Halaman:
1 2 3
