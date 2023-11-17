Detik-Detik Rinoa Aurora Senduk Alami Penganiayaan, Dilakukan Leon Dozan di Kost sang Pacar

JAKARTA - Rinoa Aurora Senduk mengalami dua kali tindak penganiayaan yang diduga dilakukan pacarnya sendiri, Leon Dozan. Hal ini diceritakan ibunda Rinoa, Yuliana Assad.

Rinoa biasa disapa itu dikatakan Yuliana Assad, sempat memberitahu pihak keluarga melalui panggilan video usai mengalami penganiayaan pertama.

"Posisinya itu dia mau kasih info Mamanya sementara seperti itu kayak di sandera. Pas Rinoa video call, 'Ma Noa sekarang begini, Noa sudah ketakutan, ini Leon begini Ma, badan saya biru-biru'. Itu kejadian yang pertama," ujar Yuliana Assad di YouTube STARPRO Indonesia, Jumat (17/11/2023).

Lebih lanjut, Yuliana Assad mengungkap kronologi penganiayaan kedua yang dialami sang putri.