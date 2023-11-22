Zack Lee Bak Zombie Usai Rumah Tangga Berantakan: My Soul Empty

JAKARTA - Zack Lee membuat pengakuan mengejutkan, di mana dirinya secara blakblakan berbicara soal perpisahan rumah tangganya bersama Nafa Urbach. Hal itu diutarakan di YouTube Feni Rose Official.

"Aku merasa sudah seperti zombie, my soul it's empty. Saat aku di bali, semua pada happy tapi di situ aku merasa sendiri, i'm so a lonely, i really like zombie," ujar Zack Lee kepada Feni Rose, Rabu (22/11/2023).

Bahkan, Zack Lee merasa seperti tidak ada harapan lagi untuknya. Terlebih, kisruh rumah tangganya kerap terjadi.

"Aku berasa tidak ada harapan, tapi Tuhan selalu ada buat saya. Aku nyentir sendiri dan momen itu tidak bakalan aku lupa, itu lagi di jalan tol dan aku lihat kaca spion, i see my eyes, i look evil, i look angry and tiba-tiba di radio mengatakan lean on me (bersandarlah pada aku)," tuturnya.

"Dan di situ seperti dia masuk dalam tubuh aku dan saking tidak kuat aku berhenti. Dia berkata i love you, no matter what sampai selamanya, di situ aku menangis. I feel hopeless, karena aku sudah mengumbar ke sana kemari soal pelayanan tapi aku seperti menjilat ludah sendiri," tuturnya.

Dirinya mengatakan jika kesalahan saat itu adalah faktor gaya hidup yang masih dilakukannya.

"It's really hard for me karena tidak bisa bangkit, baru naik sedikit eror lagi. Ya itu, it's a party from alkohol, it's because lifestyle," katanya.

Zack Lee tidak memungkiri jika dirinya telah melakukan kesalahan besar pada Nafa Urbach. Di mana, Ia mengatakan jika dirinya menduakan sang istri.

"If i can go back at all the time, i go back again. I fight my mine, i fight the demand, i fight pray to dan kayak ada perlindungan itu roboh semua dan akhirnya aku selingkuh," tuturnya.