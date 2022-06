JAKARTA - Artis Nafa urbach baru-baru ini seakan mengisyaratkan akan rujuk dengan mantan suaminya Zack Lee. Di depan Melaney Ricardo dia mengaku akan kembali menyatukan kembali hubungan mereka yang retak sejak 2017 silam itu.

Hal itu diungkapkan Nafa setelah mengakui dirinya menyesal telah memilih bercerai dengan Zack Lee lima tahun silam. Kendati begitu, saat ini dia seakan memiliki kekuatan baru untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

"Aku masih bisa sekarang, why not, i'm still single sekarang, terus aku enggak pengen nikah untuk sekarang ini. Karena aku mau nerusin itu, battlenya, God heart, God will," ujar Nafa Urbach, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, pada Sabtu (25/6/2022).

BACA JUGA:Nafa Urbach Jadi Korban Bully saat Masih Sekolah: Babak Belur Sudah Biasa

Lebih lanjut Nafa menjelaskan, kalau hubungannya dengan Zack Lee harus berakhir kandas dikarenakan kehadiran orang ketiga. Ditambah, ibu satu anak itu tak bisa berpikir jernih ketika banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

Seperti diketahui, Nafa Urbach sebelumnya mengungkapkan rasa penyesalannya memutuskan bercerai dengan Zack Lee setelah resmi berpisah lima tahun lamanya. Di depan Melaney Ricardo, Nafa Urbach blakblakan membeberkan alasannya memilih bercerai dengan Zack Lee. "Enggak tahu gimana, pacarnya mau supaya dia cerai sama gue," ujar Nafa Urbach. Sebagai informasi, Nafa Urbach resmi bercerai dengan Zack Lee pada 2017 silam dikarenakan kehadiran orang ketiga. Keputusan itu harus diterima keduanya setelah menjalani rumah tangga selama 10 tahun. Dari pernikahan yang berlangsung pada 6 Februari 2007 itu, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Mikhaela Lee Jowono.