HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Jessica Iskandar Emosi saat Bertemu Christopher

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |14:00 WIB
Alasan Jessica Iskandar Emosi saat Bertemu Christopher
Alasan Jessica Iskandar emosi bertemu Steven (Foto: Okezone)
JAKARTA - Jessica Iskandar langsung emosi saat bertemu dengan Christopher Steffanus Budianto alias Steven si penipu usai 1,5 tahun buron.

Ketika bertemu untuk pertama kalinya dengan Steven setelah diduga membawa kabur 11 unit mobil dan uang hampir Rp10 miliar miliknya, Jessica Iskandar langsung terbawa emosi.

"Aku kebawa emosional, dari waktu 1,5 tahun ini aku udah nahan banget untuk mengolah perasaan sendiri untuk keluar dari bayang-bayang musibah," ujar Jessica Iskandar saat ditemui di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang.

Alasan Jessica Iskandar Emosi saat Bertemu Christopher

Sebab Steven menipu Jedar saat dirinya tengah hamil anak dari pernikahannya dengan Vincent Verhaag.

"Karena kena musibah itu terus terang itu cobaan yg berat apalagi itu awal kita menikah, melahirkan jadi itu berat banget," jelas Jessica Iskandar.

"Ketemu sosok yang membuat masalah rasanya aku kayak meledak gitu langsung meledak bener-bener, sambungnya.

Padahal selama ini, Jedar selalu berbuat baik kepada Steven. Namun alih-alih mendapatkan kebaikan dari Steven, ia justru malah menyiksa perempuan 35 tahun tersebut.

"Aku gak pernah jahat gitu kenapa dia bisa-bisanya tega untuk apa ya ibaratnya menyiksa aku saat aku hamil melahirkan," ungkap Jessica Iskandar.

Oleh karena itu, bertemu dengan Steven benar-benar seperti membuka lembaran luka lama yang sudah Jedar berusaha sembuhkan.

"Wah itu bener-bener ketemu dia lagi itu agak nge flashback membuka lembaran luka yang udah aku berusaha ikhlas kan aku sembuhkan," tutur Jessica Iskandar.

Halaman:
1 2
