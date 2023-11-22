Advertisement
Christopher Steffanus Budianto Pelaku Penipu Jessica Iskandar Ditangkap, Polisi: Sudah 3 Bulan di Bangkok!

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |12:42 WIB
Christopher Steffanus pelaku penipu Jessica Iskandar ditangkap. (Foto: MPI/Dok)
A
A
A

JAKARTA - Polisi berhasil menangkap Christopher Steffanus Budianto (CSB) pelaku kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil milik Jessica Iskandar di Thailand. Polisi mengatakan jika tersangka seorang diri selama berada di sana.

Tersangka Christopher Steffanus Budianto (CSB) menetap di Kota Bangkok, Thailand selama beberapa bulan saat menjadi buronan kasus dugaan penipuan sewa mobil terhadap artis Jessica Iskandar.

“Di Bangkok sendiri, kami dapat keterangan dari imigrasi itu sekitar 3 bulan ada di Bangkok,” ujar Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Yuliansyah di Mapolda Metro Jaya, Rabu (22/11/2023).

Yuliansyah menuturkan selama di Bangkok, tersangka hidup sendiri dengan bertempat tinggal di suatu kondominium.

Telusuri berita celebrity lainnya
