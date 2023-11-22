Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bertemu Lagi dengan Steven, Jessica Iskandar Murka: Saya Kerja dari Pagi, Uangnya Kamu Ambil!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |05:26 WIB
Bertemu Lagi dengan Steven, Jessica Iskandar Murka: Saya Kerja dari Pagi, Uangnya Kamu Ambil!
Jessica Iskandar murka saat bertemu lagi dengan pelaku kasus penipuan (Foto: Ayu Utami/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Iskandar akhirnya bisa kembali bertemu dan bertatap muka dengan Christopher Steffanus Budianto. Pria tersebut diketahui merupakan tersangka kasus dugaan penipuan yang menimpa Jessica Iskandar, hingga mengalami kerugian hampir Rp10 miliar.

Steven sendiri telah berhasil ditangkap di Thailand dan langsung diterbangkan ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan pria tersebut akhirnya tiba di Indonesia, pada Selasa, 21 November 2023 pukul 21.21 WIB.

Kedatangan Steven di Bandara Internasional Soekarno Hatta langsung memicu emosi Jessica Iskandar dan sang suami Vincent Verhaag. Unek-unek yang selama ini dipendam pun akhirnya meledak.

Hal tersebut terjadi lantaran kerugian yang dialami Jedar merupakan jerih payahnya selama ini saat bekerja di dunia entertainment.

Jessica Iskandar (Ayu/MPI)

"Saya kerja dari PAGI, uangnya kamu ambil, balikin kamu," ujar Jessica Iskandar murka di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa, 21 November 2023 malam.

"Kamu nggak mikir ya kamu udah melukai hati seorang ibu?" tambah Jedar.

Tak henti-hentinya Jessica Iskandar terus meminta Christopher Steffanus Budianto alias Steven untuk mengembalikan uang dan 10 mobil yang telah dijualnya.

"Uang saya balikin, kamu nggak sadar itu uang anak-anak saya," tutur Jedar.

Halaman:
1 2
