Jessica Iskandar Emosi Bertemu dengan Christopher Steven: Balikin Uang dan Mobil Saya!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |22:19 WIB
Jessica Iskandar Emosi Bertemu dengan Christopher Steven: Balikin Uang dan Mobil Saya!
Jessica Iskandar bertemu Steven (Foto: Okezone)
JAKARTA - Jessica Iskandar akhirnya bertemu dengan Christopher Steffanus Budianto alias Steven tersangka kasus dugaan penipuan sewa mobil miliknya, di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang pada Selasa (21/11/2023).

CSB alias Steven tiba di Bandara sekitar pukul 21.21 WIB. Ia terlihat mengenakan polo shirt dan tangan yang terikat kabel ties.

Sejak Steven tiba, Vincent Verhaag suami Jessica Iskandar begitu emosi saat melihat sosok Steven, sebab Christopher sudah buron selama 1,5 tahun.

Jessica Iskandar Emosi Bertemu dengan Christopher Steven: Balikin Uang dan Mobil Saya!

"Kenapa lu bohong," teriak Vincent Verhaag.

Sayangnya, Steven tak membuka mulut sama sekali meski sudah diteriaki berbagai pertanyaan oleh awak media.

Sampai akhirnya yang tadinya, Jessica Iskandar berdiam diri tiba-tiba tersulut emosi.

Di belakang Christopher, perempuan yang akrab disapa Jedar itu terus berteriak-teriak meminta Christopher mengembalikan uang serta mobil yang digelapkan oleh Christopher.

"Balikin mobil saya, uang saya balikin. Jangan ambil punya orang," tegas Jessica Iskandar.

"Kamu nggak sadar itu uang anak-anak saya. mobil, mobil saya, uang saya balikin, itu uang buat anak anak saya," tambah Jessica Iskandar.

Halaman:
1 2
