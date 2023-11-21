Vincent Verhaag Antusias Posting Wajah Terduga Pelaku Penipu Jessica Iskandar di Medsos: Welcome Home Sayang

JAKARTA - Vincent Verhaag suami Jessica Iskandar begitu antusias saat mengetahui Christopher Steffanus Budianto alias Steven tersangka penipu sang istri berhasil ditangkap.

Melalui akun Instagram pribadinya, Vincent Verhaag bahkan mengunggah wajah Steven yang tengah berada di Bandara.

Vincent Verhaag menyambut kedatangan sang tersangka dugaan penipuan yang menyebabkan kerugian Jessica Iskandar.

"HAHAAYY, Welcome home sayang," tulis Vincent Verhaag di Instagram pribadinya, Selasa (21/11/2023).

Belum puas, bapak dua anak benar-benar tak sabar ingin segera bertemu dengan Christopher. Bahkan ia juga mendoakan semoga penerbangan Christopher berjalan lancar.

"HAHAAAYY SINI SAYANGG SINII!! SEE YOU SOON!!! SAFE FLIGHT YOO!!! WELCOME HOME!!," tambah Vincent Verhaag di bagian caption.