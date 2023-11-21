Jessica Iskandar Minta Tolong agar Christopher Ditangkap, Sekpri Kapolri: Sudah Ya Mba

JAKARTA - Sekpri Kapolri Kombes Pol Ahrie Sonta turut menyoroti cuitan Jessica Iskandar. Pasalnya, perempuan yang akrab disapa Jedar meminta tolong agar sang pelaku ditangkap pada Agustus lalu.

Di mana, Jessica Iskandar sempat meminta tolong agar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit segera menangkap Christopher Steffanus Budianto tersangka kasus dugaan penipuan yang merugikan dirinya. Ungkapan itu diutarakan di media sosial Instagram miliknya itu.

Terkini tersangka yang dikenal dengan panggilan Steven itu ditangkap di Bangkok, Thailand.

Lewat akun Twitter @ahriesonta, Ahrie Sonta Nasution mengabarkan bahwa Steven sudah ditangkap, sambil menandai akun X artis yang akrab disapa Jedar tersebut.