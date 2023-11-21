Teuku Ryan Tepis Pisah Rumah dengan Ria Ricis: Dia Lagi Syuting di Yogyakarta

JAKARTA - Teuku Ryan menepis isu keretakan rumah tangga dirinya dengan Ria Ricis. Teuku Ryan mengaku harus ditinggal sang istri lantaran sedang ada kerjaan di Yogyakarta.

Kabar tak sedap menghampiri keduanya, kala Teuku Ryan tidak ditemani Ria Ricis saat melakukan balapan di Sirkuit Sentul, Jawa Barat belum lama ini. Bahkan, Teuku Ryan juga harus merasakan kesendirian kembali kala ia meraih gelas S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kini dirinya resmi menyandang gelar magister manajemen bisnis.

"Iya enggak datang, video call setelah ini ya," kata Ryan dikutip YouTube Intens Investigasi, Selasa (12/11/2023).

Dirinya menjelaskan jika di tengah syuting saat ini, Ria Ricis tentu tidak mendapat izin sembarangan karena ada kontrak yang telah disepakati.

"Bu Icis lagi syuting dan karena kontraknya ini enggak bisa izin sembarangan. Syutingnya juga jauh di Yogyakarta, ya kita via telepon lah," kata Teuku Ryan.