HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diduga Pisah, Ria Ricis Bagi Jadwal Asuh Anak dengan Teuku Ryan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |12:53 WIB
Diduga Pisah, Ria Ricis Bagi Jadwal Asuh Anak dengan Teuku Ryan
Ria Ricis bagi jadwal asuh anak dengan Teuku Ryan (Foto: Instagram/riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan diterpa isu miring. Bahkan pernikahan pasangan ini diduga sedang tidak baik-baik saja, lantaran jarang terlihat bersama.

Terbaru, melalui vlog pribadinya, Ricis tampak mengaku bahwa ia dan suaminya sudah membagi jadwal asuh buah hatinya, Cut Raifa Aramoana. Perempuan 28 tahun itu kemudian menjelaskan bahwa ia dan Ryan sama-sama memiliki jadwal asuh masing-masing selama empat hari.

"Moana lagi libur tapi nanti dia dibagi gitu jadwalnya. 4 hari sama ibunya 4 hari ikut bapaknya, begitulah, harus adil," ujar Ria Ricis, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Sabtu (18/11/2023).

Sayangnya, adik Oki Setiana Dewi ini tidak menjelaskan pilihan apa yang dimaksud.

Ria Ricis dan Teuku Ryan (Ravie/MPI)

Halaman:
1 2
