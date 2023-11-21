Jawaban Teuku Ryan Terkait Isu Tak Lagi Tinggal Serumah dengan Ria Ricis

JAKARTA - Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan diterpa isu perpisahan. Hal tersebut bermula dari ucapan Ricis yang mengatakan bahwa dirinya dan sang suami masing-masing memiliki jatah empat hari untuk bersama anak.

Ucapan Ricis sontak membuat netizen menduga bahwa kini Ricis dan Ryan sudah tak lagi tinggal satu atap. Terkait hal itu, Ryan pun akhirnya angkat bicara. Menariknya, bapak satu anak tersebut tampak membenarkan jika ia dan Ricis sedang tinggal seatap.

"Saat ini enggak serumah karena saat ini Ricis lagi syuting,” ujar Ryan, dikutip dari akun YouTube Starpro.

“Setelah syuting kita kan satu rumah lagi, ya intinya mohon doanya semoga semua keluarga di dunia ini bisa baik-baik, sakinah mawadah warahmah," sambungnya.