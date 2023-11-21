Ulang Tahun Ke-22, Rebecca Klopper: Panjang Umur Gak Ya?

JAKARTA - Rebecca Klopper tengah berbahagia menyambut ulang tahunnya yang ke-22. Momen ini dirayakan oleh gadis berdarah Indonesia-Australia itu di postingan Instagram-nya.

Becca mengunggah kompilasi video dirinya sejak usia belia hingga beranjak dewasa. Rekaman itu menampilkan momen transformasi Becca dari kecil hingga remaja.

“Panjang umur gak ya,” tulis Becca, Selasa (21/11/2023).

Selain membagikan kumpulan video masa kecilnya, Becca juga membuktikan para sahabatnya yang begitu peduli dan menyayanginya.

Di hari ulang tahunnya ini, sejumlah selebritis seperti, Violenzia Jean, Lula Lahfah hingga Raffi Ahmad turut memberikan kejutan ulang tahun untuk Rebecca.

Sang sahabat, Syifa Hadju juga hadir dan memberi ucapan manis di ulang tahun Rebecca ini.

“Happy birthday Becky, ai lop yu,” tulis Syifa.

Meski begitu, nampak tak ada sosok Fadly Faisal di kejutan ulang tahun Rebecca Klopper. Sebelumnya, keduanya sempat diisukan putus setelah Becca tersandung kasus video syur yang menimpanya.

