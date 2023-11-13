Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rebecca Klopper Bertemu Pelaku Penyebar Video Syur Mirip Dirinya di Ruang Sidang

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |21:40 WIB
Rebecca Klopper Bertemu Pelaku Penyebar Video Syur Mirip Dirinya di Ruang Sidang
Rebecca Klopper satu ruang dengan pelaku penyebaran video syur mirip dirinya. (Foto: Instagram/@rklopperr)
A
A
A

 

JAKARTA - Rebecca Klopper akhirnya bertemu dengan BF, pelaku penyebaran konten pornografi mirip dirinya di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada 13 November 2023. 

Ini merupakan sidang kedua, di mana Becca -demikian sapaan akrabnya- bersama Fadly Faisal dan Lula Lahfa berperan sebagai saksi. Meski dalam satu ruangan, namun Becca dan BF duduk berjauhan. 

“Jadi posisinya, Becca dan terdakwa duduk berjauhan, tidak face to face. Memang sengaja tidak dipertemukan mereka,” kata Sandy Arifin, kuasa hukum sang aktris di PN Jakarta Selatan, pada Senin (13/11/2023). 

Dalam persidangan itu terungkap, BF menjual video syur mirip Rebecca Klopper dengan keuntungan mencapai Rp50 juta. Berkaca dari kasus tersebut, Sandy berharap, tidak ada lagi oknum yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut mendapat keuntungan. 

Rebecca Klopper satu ruang dengan pelaku penyebaran video syur mirip dirinya. (Foto: Instagram/@rklopperr)

“Karena pasti akan kami proses secara hukum. Seperti bisa dilihat, laporan polisi kami berjalan, pelaku sudah ditemukan, dan sekarang sampai disidangkan,” ujar sang pengacara menambahkan.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118521/rebecca_klopper-og5H_large.jpg
Rebecca Klopper Belajar Motor Kopling Lewat Syuting Sinetron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086871/rebecca_klopper-S3uT_large.jpg
Fadly Faisal Pamer Pacar Baru, Rebecca Klopper Banjir Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988190/jelang-umrah-rebecca-klopper-sibuk-jalani-manasik-X7pCKx680j.jpg
Jelang Umrah, Rebecca Klopper Sibuk Jalani Manasik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987804/diledek-netizen-saat-pakai-hijab-rebecca-klopper-sabar-ya-kan-baru-belajar-NP3QzIXmjM.jpg
Diledek Netizen saat Pakai Hijab, Rebecca Klopper : Sabar Ya, Kan Baru Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956929/rebecca-klopper-sambut-bahagia-vonis-penyebar-video-syur-tm5AwimJxq.jpg
Rebecca Klopper Sambut Bahagia Vonis Penyebar Video Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956928/video-syur-tersebar-rebecca-klopper-tatap-masa-depan-I8t8OudHaH.jpg
Video Syur Tersebar, Rebecca Klopper Tatap Masa Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement