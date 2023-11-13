Rebecca Klopper Bertemu Pelaku Penyebar Video Syur Mirip Dirinya di Ruang Sidang

Rebecca Klopper satu ruang dengan pelaku penyebaran video syur mirip dirinya. (Foto: Instagram/@rklopperr)

JAKARTA - Rebecca Klopper akhirnya bertemu dengan BF, pelaku penyebaran konten pornografi mirip dirinya di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada 13 November 2023.

Ini merupakan sidang kedua, di mana Becca -demikian sapaan akrabnya- bersama Fadly Faisal dan Lula Lahfa berperan sebagai saksi. Meski dalam satu ruangan, namun Becca dan BF duduk berjauhan.

“Jadi posisinya, Becca dan terdakwa duduk berjauhan, tidak face to face. Memang sengaja tidak dipertemukan mereka,” kata Sandy Arifin, kuasa hukum sang aktris di PN Jakarta Selatan, pada Senin (13/11/2023).

Dalam persidangan itu terungkap, BF menjual video syur mirip Rebecca Klopper dengan keuntungan mencapai Rp50 juta. Berkaca dari kasus tersebut, Sandy berharap, tidak ada lagi oknum yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut mendapat keuntungan.

“Karena pasti akan kami proses secara hukum. Seperti bisa dilihat, laporan polisi kami berjalan, pelaku sudah ditemukan, dan sekarang sampai disidangkan,” ujar sang pengacara menambahkan.*

