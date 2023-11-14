Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rebecca Klopper Posting Terduga Pelaku Penyebar Video Asusila: Tuhan Tidak Tidur!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |18:04 WIB
Rebecca Klopper Posting Terduga Pelaku Penyebar Video Asusila: Tuhan Tidak Tidur!
Rebecca Klopper. (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rebecca Klopper menjalani persidangan terkait video asusila yang diduga mirip dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan, dirinya sempat mem-posting foto terduga pelaku penyebaran video tersebut di media sosial instagram miliknya itu.

"Penyebar twitter!!! One by one diproses semoga lancar," tulis Rebecca Klopper, Selasa (14/11/2023).

Rebecca Klopper mengatakan jika terduga pelaku jangan pernah merasa aman di mana pun berada. Pasalnya, setiap gerak gerik seseorang yang melakukan kesalahan dipastikan tidak akan merasa nyaman dalam menjalankan hidup.

"Jangan pernah ngerasa aman karena dia berbulan-bulan tapi tetap dapat. Justice will always be served," ujarnya lagi.

Halaman:
1 2 3
