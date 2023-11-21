Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Alasan Dimas Anggara Dipercaya Perankan Sosok Lafran Pane

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |07:33 WIB
Alasan Dimas Anggara Dipercaya Perankan Sosok Lafran Pane
Film Biopik Lafran Pane (Foto: Okezone)
JAKARTA -  Dimas Anggara dipercaya untuk menghidupkan karakter Lafran Pane. Dalam poster dan trailer yang dirilis, wajah Dimas Anggara terpampang hingga divisualisasikan semirip mungkin dengan Lafran.

Film berjudul Lafran yang diproduksi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bersama rumah produksi Reborn Initiatives ini pun akan menyampaikan pesan sang pahlawan nasional tersebut. Film ini akan mengisahkan perjalanan hidup salah satu pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut.

Dimas Anggara menghidupkan karakter Lafran mulai dari bangku kuliah yang menjadi langkah awalnya untuk menggagas HMI sebagai bagian dari perjuangannya menegakkan dua pilar penting bagi kemajuan Indonesia, kebangsaan dan keislaman.

Produser Deden Ridwan mengungkap ketika menjatuhkan pilihan kepada Dimas Anggara, sebelumnya jajaran sutradara dan produser dari film ini menempuh diskusi panjang.

Terlebih film ini melibatkan empat generasi dari KAHMI lantaran telah berjalan selama lima tahun dari mulai proses pemilihan cast, reading hingga proses syuting. Tentu banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Deden mengaku terkesan saat melihat Dimas Anggara berusaha menjiwai peran sebagai Lafran.

Bukan hanya dari gestur tubuhnya, kebiasaan yang dilakukannya, melainkan bagaimana sosok Lafran menegakkan pesan soal keindonesiaan dan keislaman. Antusias Dimas Anggara mempelajari sosok Lafran dari sisi pemikiran-pemikirannya itulah yang membuatnya Deden dan jajaran sutradara serta eksekutif produser langsung merasa cocok.

"Cara dia menyelami karakter Lafran ini, dia sangat menjiwai. Setelah diskusi panjang, dia antusias merespons ini, dan langsung menjiwai ketika mengetahui pesan soal keindonesiaan dan keislaman," ujar Deden Ridwan dalam acara konferensi pers di KAHMI Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2023).

