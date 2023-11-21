Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cerita Lucu Rachel Manroe Pilih Mana Bisa Sebagai Single Kedua

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |00:30 WIB
Cerita Lucu Rachel Manroe Pilih <i>Mana Bisa</i> Sebagai Single Kedua
Rachel Manroe ungkap cerita dibalik single Mana Bisa (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi jebolan ajang The Indonesian Next Big Star musim pertama, Rachel Manroe, kembali merilis single terbaru. Berjudul Mana Bisa, lagu ini diciptakan oleh Iqbal Siregar yang merupakan pencipta lagu-lagu Juicy Luicy dan juga Denis Ligia, gitaris dari band tersebut.

Lagu Mana Bisa sendiri bercerita tentang seseorang yang sudah terlanjur jatuh cinta, tetapi tidak cukup percaya diri untuk mendekati sosok tersebut. Menariknya, Rachel merasa bahwa lagu ini cukup related dengan dirinya yang sering halu bisa berpacaran dengan para idol Kpop.

"Sebenarnya ini lagu ini artinya bisa dua arah, kayak halu ke kpop idol, idola kita, karena kan nggak bisa. Atau bisa juga in real life kayak kita sama crush, demen sama orang tapi orangnya nggak demen, jadi mana bisa, gitu," ungkap Rachel kepada Okezone.

Menariknya, lagu ini merupakan pilihan dari Rachel sendiri. Bahkan, tanpa pikir panjang, Rachel mengaku langsung menyukai lagu tersebut lantaran memiliki sentuhan musik dan lirik sesuai dengan single-single Juicy Luicy yang ia sukai.

Rachel Manroe (MPI)

"Aku pilih lagu ini sebenarnya karena Juicy Lucy sih, soalnya aku dengar demo dan yang nyanyiin itu Kak Uwan, jadi karena aku ngefans, tanpa pikir panjang aku langsung pilih lagu itu. Terus setelah aku dengerin lagi, aku mikir lagi, kok relate sama aku," paparnya.

Terkait proses pemilihan lagu, Rachel mengatakan bahwa pihak label sempat menawarinya 20 lagu untuk dipilih sebagai single kedua. Sempat bingung, memilih satu diantara 19 lagu yang sudah di dengar, ia pun mengaku langsung jatuh cinta dengan lagu ke 20.

Bagaimana tidak, sebagai penggemar berat, Rachel mengaku tahu persis seperti apa lirik dari band idolanya. Termasuk, suara dibalik demo lagu yang didengarkan kepadanya.

