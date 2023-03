JAKARTA - Rachel Manroe mendapat kesempatan untuk bisa menyaksikan film animasi bertajuk Kiko In The Deep Sea. Diproduksi oleh MNC Pictures dan MNC Animation, Kiko In The Deep Sea sudah bisa disaksikan mulai 23 Februari 2023 kemarin di beberapa bioskop di Tanah Air.

Tak sendiri, Rachel Manroe diketahui menyaksikan film tersebut bersama rekan-rekannya dari ajang pencarian bakat The Indonesian Next Big Star. Ia bahkan mengaku begitu excited sepanjang menonton film tersebut.

"Rasanya seneng ya udah bisa melihat filmnya wow, udah exciting banget tentang superhero dan gimana proses mencapai suatu impian gitu," ungkap Rachel Manroe saat ditemui di Pondok Indah Mall 1 Jakarta Selatan, Rabu, 1 Maret 2023.

Menariknya, ini adalah kali pertama pemilik nama asli Rachel Manurung ini menonton film animasi anak-anak hasil karya anak bangsa. Bahkan ia mengaku sangat menikmati film yang suaranya diisi oleh Arbani Yasiz, Felicya Angelista, hingga Robby Purba tersebut.

"Animasi anak-anak buatan Indonesia iya pertama kali dan enjoy," jelas Rachel Manroe.

Sementara itu, film animasi Kiko in the Deep Sea bukan hanya menyuguhkan cerita dan animasi yang menarik. Namun juga mengajarkan anak-anak untuk lebih mencintai lingkungan, khususnya lautan.

"Kurang lebih sama sih, karena filmnya juga mengedukasi kan menurut aku emang film yang mantap ditonton dan nggak bosen nontonnya," bebernya. Film animasi Kiko in the Deep Sea sendiri bercerita tentang kisah Kiko dan teman-teman untuk menyelamatkan ekosistem laut. Mereka harus mencari 5 mutiara pelindung perairan yang hilang.