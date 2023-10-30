Rachel Manroe Rilis Single Baru, Wakili Perasaan Kaum Insecure

JAKARTA - Rachel Monroe resmi merilis single keduanya yang berjudul Mana Bisa. Lagu tersebut bercerita tentang perempuan yang merasakan keraguan dan rasa tidak percaya diri saat didekati oleh lawan jenis.

Semua rasa itu pada akhirnya membuat perempuan tersebut justru menghindari pria yang tengah mendekatinya. Lirik lagu Mana Bisa cukup ringan sehingga para pendengar bisa merasakan apa yang ingin disampaikan Rachel lewat lagu tersebut.

Pada faktanya, banyak cinta yang tak tersampaikan karena satu alasan: rasa tidak percaya diri alias insecure. Dia berharap pendengar bisa menikmati sekaligus merasa terwakilkan lewat single barunya tersebut.

