Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ini Dia Skill Unik yang Dimiliki UN1TY dan V1RST, Download GRATIS Lagu Mereka Hanya di TREBEL

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |06:10 WIB
Ini Dia Skill Unik yang Dimiliki UN1TY dan V1RST, Download GRATIS Lagu Mereka Hanya di TREBEL
Un1ty Trebel Music (Foto: IG Un1ty)
A
A
A

 

JAKARTA - Sama-sama mengawali kariernya sebagai grup dibawah naungan 1ID Entertainment, UN1TY dan V1RST sudah menunjukkan kualitasnya dari awal mereka debut di tahun 2019 untuk UN1TY dan tahun 2022 untuk V1RST. Meski masih dalam tahun yang belia, namun karya-karya mereka selalu menjadi trending saat dirilis lho!

Ini Dia Skill Unik yang Dimiliki UN1TY dan V1RST, Download GRATIS Lagu Mereka Hanya di TREBEL

Tidak hanya lihai dalam bernyanyi dan menari, UN1TY dan V1RST juga jago membuat melodi lagu dengan cepat lho! Hal ini terbukti saat mereka melakukan World Singing Day Campaign bersama TREBEL Indonesia beberapa waktu lalu. Diikuti oleh puluhan fans mereka yang menggunakan TREBEL AI (fitur canggih yang dimiliki TREBEL) untuk membuat lirik lagu secara acak, UN1TY dan V1RST bisa dengan cepat membuatkan melodi dan menyanyikan lirik tersebut untuk dua orang fans mereka yang terpilih. Video nyanyian lagu tersebut bisa kamu klik disini.

Gimana nih YOUN1T dan LOV1RST, setuju kan kalau mereka memang berbakat dan unik?

Ingin mengoleksi lagu-lagu dari UN1TY dan V1RST dengan GRATIS & LEGAL? Download aplikasi musik TREBEL di App Store/Play Store, lalu download lagunya dengan GRATIS, dan dengarkan secara OFFLINE kapanpun kamu mau!

Lagu-lagu UN1TY dan V1RST di aplikasi TREBEL Musik yang siap didownload gratis dan didengarkan secara tanpa internet

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
artis Musik Un1ty V1RST TREBEL Music
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/205/3131421/pendarra-YsQf_large.jpeg
Pendarra Ungkap Makna di Balik Lagu Perjalanan Singkat, Unduh di TREBEL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/205/3131371/batas_senja-ki0Q_large.jpeg
Batas Senja Rilis Lagu Belum Beruntung, Unduh di TREBEL!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/205/3119538/aziz_hedra-jxJD_large.jpeg
Somebodys Pleasure (Extended Verson) dari Aziz Hedra Peringkat 1 di TREBEL Top Download Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/205/3111552/wijaya_80s-2eV8_large.jpg
Jadi National Anthem Anak Muda, Lagu Wijaya 80s Kini Peringkat 1 di TREBEL Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/205/3111448/trebel_music-AC2w_large.jpeg
Trebel Music dan Indosat Ooredoo Hadirkan Cara Baru Menikmati Musik dengan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/205/3111443/trebel_music-8z7p_large.jpeg
Trebel Music Kolaborasi dengan Indosat Ooredoo, Tawarkan Promo Menarik untuk Pengguna
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement